Qué película de acción llegó a Netflix, es furor y dura menos de dos horas

La historia de este guion gira en torno a una agente de la CIA, especializada en interrogatorios, que es engañada por un sospechoso, lo que la ubicará a la protagonista en el centro de una acción terrorista que pretende hacer estallar un arma química en el centro de Londres.

Unlocked: Código abierto

Esta producción británica tiene una gran cuota emocional para los seguidores del director Michael Apted. Teniendo en cuenta que, tras títulos como “The World Is Not Enough”, “Gorillas in the Mist” o “Nell”, este fue el último largometraje que grabó antes de su fallecimiento.

Tras su estreno, la crítica especializada opinó de diversas maneras. "Mucho talento, nada con lo que trabajar. Un reparto de estrellas no es capaz de elevar este thriller de terrorismo poco original y rimbombante", sentenció el diario The Guardian. "El ultimátum del aburrimiento. Está seriamente limitada por un guion poco consistente y actuaciones toscas", declaró The Hollywood Reporter.

Sinopsis de Unlocked: código abierto, la película de acción que llegó a Netflix y es tendencia

La sinopsis oficial reza: Tras descubrir una amenaza terrorista en Londres, Alice Racine regresa a su trabajo en la CIA, pero encuentra que la agencia podría estar en peligro.

La agente Alice Racine (Noomi Rapace) lleva una vida serena en Londres, tras ser la mejor interrogadora de la CIA. Cuando no logró desbloquear a un prisionero a tiempo para salvar la vida de varias personas, la derivaron como agente de campo. Pero vuelve al ruedo para demostrar su gran talento indagador y desafiante.

Tráiler de Unlocked: código abierto

Embed - Unlocked: Código abierto | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Unlocked: código abierto