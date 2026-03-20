Qué fue de la vida de La Masa, una de las figuras de 100% Lucha

El ex luchador transformó su carrera tras la televisión con proyectos propios, negocios y una fuerte presencia fuera del ring.

La figura de La Masa , uno de los personajes más recordados de 100% Lucha , continúa vigente años después del final del programa, aunque con un perfil distinto al que lo llevó a la popularidad. Su presente está marcado por una transformación que lo alejó de la televisión para enfocarse en nuevos proyectos personales y profesionales.

La historia repasa el recorrido de La Masa desde su explosión mediática en el catch televisivo hasta su presente fuera de la pantalla.

A lo largo del tiempo, el luchador, cuyo nombre real es Luis María Montanari , construyó una estructura propia dentro del mundo del deporte y el espectáculo. Actualmente cuenta con gimnasios y una empresa dedicada a la lucha , además de involucrarse en propuestas teatrales orientadas al público infantil. Este cambio refleja una adaptación a nuevas dinámicas laborales sin abandonar su identidad ligada al catch.

Su camino hacia el ring no fue directo. Antes de consolidarse en la lucha libre, atravesó distintas experiencias laborales y deportivas , incluyendo su paso por el fisicoculturismo a nivel profesional. Esa base física fue clave para su posterior desarrollo en una disciplina que exige no solo fuerza, sino también técnica y preparación constante.

Lejos de la televisión, La Masa reorganizó su vida alrededor de proyectos propios que mantienen vivo su vínculo con el mundo físico y el espectáculo. En el conurbano bonaerense, el ex referente de 100% Lucha se consolidó como empresario del rubro fitness: es dueño de dos gimnasios, entre ellos La Masa Gym , ubicado frente a la estación de Ciudadela , un espacio que funciona como eje de su actividad diaria y donde su imagen sigue siendo parte central de la identidad del lugar.

La histórica rivalidad con Vicente Viloni trascendió el ring y, con los años, logró encauzarse hacia una relación profesional más estable.

A la par de sus gimnasios, Luis María Montanari desarrolló su propia empresa de catch, “La Masa y sus luchadores” , con la que organiza y promueve espectáculos. Además, amplió su perfil artístico al involucrarse en la dirección de una obra de teatro infantil, lo que evidencia una continuidad con el componente performático que caracterizó su carrera desde sus inicios en el ring.

Su recorrido en la lucha libre estuvo atravesado por momentos de alta exposición, pero también por conflictos internos. Uno de los más recordados fue el enfrentamiento con Vicente Viloni, una rivalidad que trascendió lo televisivo y generó tensiones fuera del cuadrilátero. Con el paso del tiempo, ese vínculo logró recomponerse parcialmente, permitiendo una relación profesional sin llegar a consolidarse como amistad.

En el plano físico, la exigencia de la disciplina dejó marcas concretas. Lesiones, golpes y episodios complejos dentro del ring formaron parte de una experiencia que lo obligó a priorizar el entrenamiento constante y el cuidado corporal como pilares para sostener su actividad. Esa lógica se traslada hoy a sus espacios de entrenamiento, donde el trabajo sobre el cuerpo ocupa un rol central.

La Masa 100% lucha ahora Entre lesiones, exigencia física y trabajo constante, La Masa construyó una nueva etapa sin alejarse del deporte y el espectáculo. @lamasaoriginal

Este es el panorama más reciente de su presente: una vida ligada al deporte, la gestión y el entretenimiento, donde el personaje de La Masa continúa vigente, pero adaptado a una etapa más enfocada en el desarrollo de proyectos propios y en la construcción de una identidad fuera de la televisión.