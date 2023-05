¿Qué es "La Doble T"? Crecen los rumores que involucran a Tini Stoessel y Tiago PZK

La Doble T Tini Stoessel Tiago PZK El cartel de "La Doble T" y las publicaciones de Tini y Tiago al respecto. Twitter

Además, los fanáticos recordaron una publicación de Tiago PZK durante 2022, la cual fue eliminada a los pocos minutos pero tenía escrito "2023" en su descripción, por lo que había adelantado una futura canción. Allí, el cantante estaba en una habitación con un fondo completamente verde, lo que podría indicar que le agregaran otra imagen con la ayuda de la edición.

https://twitter.com/tiinitaxsiempre/status/1658159600942690335 #ladoblet lo había publicado y después lo borro pic.twitter.com/hNFRNXLxBB — miaaa (@tiinitaxsiempre) May 15, 2023

Pero esto no fue lo único, sino que Tiago PZK siguió con los adelantos y también compartió un video en sus historias de Instagram, donde se pudo escuchar con más detalle la letra de la canción. Si bien el sonido no es el mejor, el tema dice: "Uno, dos, tres, y en cuatro te pusiste, Tini está solita pero conmigo te fuiste, tu gato llamando pero no le respondiste, le atendí el teléfono y le dije 'dormiste'".