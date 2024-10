Qué documental escalofriante estrenó Netflix sobre los casos de un criminal muy famoso

Hablamos de Les habla el Zodíaco, una narrativa que sigue a un asesino que aterrorizó el norte de California a finales de los años 60 y principios de los 70. Se le atribuyen al menos cinco asesinatos confirmados, aunque él mismo afirmó haber matado a 37 personas. Enviaba cartas codificadas y desafiantes a los medios de comunicación, firmándolas con un símbolo y el nombre "Zodiac". A pesar de las intensas investigaciones, su identidad nunca fue confirmada de forma oficial, lo que lo convierte en uno de los casos más famosos y enigmáticos de la historia criminal reciente y quizás, el más mediático de la historia reciente debido a su amplia cobertura y repercusión social.

La familia Seawater recuerda a un adorable maestro que entró en sus vidas en 1961. Mientras el reinado del asesino del Zodíaco avanza, surge un sospechoso inesperado, reza la sinopsis oficial.

