Preocupa el estado de salud de Antonio Gasalla: "Está complicado"

La última internación del capocómico fue en junio pasado, y permaneció dos semanas en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de neumonía que se complicó con una gastritis. Al salir, volvió a geriátrico donde vive y al cuidado de su único hermano.

Polino reveló que el artista se alimenta por un botón gástrico y que padece de un deterioro general por su edad avanzada, el deterioro cognitivo y la falta de motricidad: “Es un combo explosivo. Está cuidado por la familia, por los médicos... es complicado”, concluyó.

Esta situación por la que no reconoce a nadie, da mucha tristeza al entorno del famoso. "Que casi no te reconozca, que no sepa ni siquiera dónde está, es muy doloroso. Es una enfermedad progresiva, no tiene mejoría lamentablemente”, detalló el periodista.