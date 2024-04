Por primera vez juntos: Susana Giménez y Marcelo Tinelli serán los conductores de un reality show

A través de las redes sociales de Prime Video se reveló la foto del proyecto que los une junto al gran anuncio: "Terminaron las grabaciones de LOL Argentina y por fin podemos decir que los reyes del Prime Time, Susana y Marcelo, ahora también son los reyes de Prime Video".

De esta manera, se confirmó que Tinelli se sumará a LOL: Last One Laughing Argentina, el formato de humor que es éxito en el mundo y que en nuestro país ya tuvo una exitosa primera edición en 2023 con la conducción de Giménez. El concurso se basa en una falsa convivencia donde 10 famosos humoristas están encerrados durante un lapso de 6 horas y no se pueden reír.

Luego de conocerse la noticia, el conductor de Showmatch indicó a través de su cuenta de Instagram la alegría por sumarse al proyecto: "Amo ser parte de la familia de Prime Video y trabajar junto a mi querida Su Giménez".

La primera foto de Susana y Tinelli juntos