Polémica en Gran Hermano: un participante reveló que abandonó la casa sin respetar los protocolos

En una conversación con una compañera contó que se alistó y fue habilitado por los productores para irse, pero sorprendió con una revelación: "No me taparon los ojos".

Embed #GranHermano Zoe le pregunta a Manzana por el día que salió de la casa.Hizo lo mismo que Francisco de #GranHermano 2015 que salió varias veces. pic.twitter.com/wGtbvK77Y6 — @adrianabravista (@adrianabravist6) April 17, 2024

Fue en una conversación con Zoe Bogach que reveló todos los detalles hasta que la producción se lo permitió: “¿Querés contar cuando te sacaron?”, le preguntó la compañera para que él comience el relato.

“Me levanté muy temprano, tipo deben haber sido las 7 de la mañana. Gran Hermano me llamó y me dijo que me prepare, que me iban a abrir las puertas e iba a salir. Ahí mismo me bañé, me cambié y salí”, indicó.

Pero sorprendió con una confesión. “¿Te vendaron los ojos o algo?”, consultó Zoe sorprendida y fue entonces cuando Manzana le respondió que no. Pero rápidamente cambiaron la cámara y se fueron a otro sector de la casa.

Una figura de River estaría comenzando un romance con una exparticipante de Gran Hermano

Sabrina Cortez fue una de las participantes que más llamó la atención en el afuera porque le hizo frente a la más popular, Furia. Sin embargo, se fue en las dos ocasiones en las que ingresó y su vida comenzó a ser más pública. Por eso, en las últimas horas fue vista con una figura de River y se rumorea que son pareja.

Uno de los temas más polémicos del que Sabrina fue protagonista tuvo que ver con quien era su pareja a la hora de ingresar a la casa. Se dedicaron una serie de comunicados porque Braian consideró que la exjugadora le había sido infiel dentro del juego con Alan. Incluso el Kun Agüero hizo campaña para que se vaya.

Enzo Díaz y Sabrina Redes sociales

Pero hoy, ya desde afuera de la casa, volvió a ser noticia. En LAM revelaron: “Enzo Díaz estaba saliendo informalmente con una chica. Esta chica de golpe no recibe más mensajes de Enzo Díaz. La ghostea y acto seguido, él empieza a seguir a Sabrina en Instagram y ella a él".

"¡Muy sospechoso! Porque según esta chica que salía con Enzo Díaz, él no sigue a nadie. Pero qué pasó, yo empecé a averiguar, hablé con él y entonces la deja de seguir. Y lo mismo le había hecho a Coti Romero, cuando se empezó como a saber la dejó de seguir", indicó. ¿Se hará oficial?