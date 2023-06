Polémica en El Trece: estrella rechazó volver luego que despidieran a otra figura del canal

"Se fue, pero nunca llegó, lo que podemos afirmar es que se cayó la vuelta de Doman a eltrece y a Nosotros a la Mañana. Finalmente, no va a volver a la segunda mañana del canal", expresó Marina Calabró en Radio Mitre. La vuelta tan esperada no se pudo dar.

El motivo es porque no hubo grandes esfuerzos: “Lo llamaron, es cierto, pero la cosa se fue deshilachando. Me dice el riñón 'creo que fue él quien la dejó caer'. Me decían, 'no hay nada, contrato, ni precontrato, ni oferta económica, nada. Además, en junio y julio, Fabián va a estar de viaje'".

Doman Captura de pantalla

Pero no fue la única salida que se dio ya que Sofía Zámolo también se despidió de la mañana por todo lo que provocó este rumor: “Se empezó a generar la alarma de que, si viene un nuevo conductor, va a querer hacer algún tipo de ajuste, para lavarle la cara al programa".

La panelista confirmó que no estará “de ninguna manera” en Nosotros a la Mañana, según le indicó el círculo íntimo del periodista. “Lo que me decía el riñón es que no está bueno que Doman aparezca sacando y poniendo panelistas, cuando no va a hacer el programa”.

“El riñón de Doman me asegura que no está ni va a estar, es más, me dijo que no tiene ganas de volver así a la televisión, como de parche. Chicos, Fabián no está, y a mí me dicen que no va a estar tampoco”, concluyó.

Telefe consiguió un enorme récord en rating y El Trece está al borde del colapso

Telefe continúa rompiendo récords en el rating al convertirse, una vez más, en el canal de aire más visto. En mayo, obtuvo un promedio de 8 puntos de rating de lunes a domingo, superando a su competidor más cercano eltrece por 2.8 puntos y manteniendo su liderazgo durante 65 meses consecutivos.

Según informó la empresa Kantar Ibope Media, especializada en mediciones de audiencia, Telefe ganó en todas las franjas horarias tanto de lunes a domingo como de lunes a viernes. Siguiendo a este canal, eltrece obtuvo 5.2 puntos, seguido por América TV con 2.4, El Nueve con 2.2, la TV Pública con 0.6, Net TV con 0.4 y Bravo TV con 0.1.