Polémica denuncia a pocos días del estreno del Bailando 2023: "Está todo..."

Mónica Farro Captura de pantalla

“Mirá, yo trabajé con él, en algún que otro evento y estaba todo más que bien. Cuando vi eso me sorprendió el grado de agresividad hacia una mujer y en la época que estamos…querer dejar sin trabajo a una persona. ¡A tres! Porque también está mi coach…mi bailarín”, expresó indignada.

Y agregó: “No estoy pasada de moda ni vencida…ni no sé que palabra horrible uso. ¡Hace 12 años que no estoy en este certámen! No es que soy una figurita repetida. También entiendo que cuando alguien habla de mi…pasa esto porque yo contesto. Este trabaja para dejar sin trabajo a alguien”.

“No se me ocurriría hablar con una persona tan déspota y mal intencionada hacia la mujer, tan misógino. Me causa mucho rechazo. Suena a que está muy armado”, concluyó.

Camila Homs cruzó al jurado del Bailando 2023 en la previa al estreno: "Tienen un..."

La modelo Camila Homs reveló que considera a Moria Casán como la jurado más punzante, algo que fue tomado como un cruce desde antes del comienzo del Bailando 2023.

Camila Homs Redes sociales

En diálogo con Ciudad Magazine, Camila Homs fue consultada por el jurado más punzante y aseguró: "Todos tienen un poquito de picante pero, por ahí, Moria… No sé". Así, cruzó a una de las históricas del Bailando en la previa al inicio del certamen y desde las redes sociales creen que esto significa empezar con el pie izquierdo.

Por otro lado, la modelo confesó que ya preguntó detalles sobre los jurados: "Hay gente que me va diciendo que tenga cuidado con esto y con lo otro, con lo que me pueden llegar a decir… De a poco, es como que lo voy incorporando y el público me me va tirando más fuerzas. Pero sí, me voy preparando". De esta manera, confirmó que busca prepararse de la mejor manera posible para su debut en el mundo mediático post separación de Rodrigo De Paul.