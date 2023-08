Pedro Alfonso pasó por el quirófano y compartió una transformación importante: lo decidió con Paula Chaves

La modelo Paula Chaves mostró en redes sociales que Pedro Alfonso se sometió a una operación por un motivo en particular: se hizo una vasectomía. “Yo ya puse mucho el cuerpo”, expresó en una historia de Instagram.

"El genio de mi marido entendió que yo ya puse mucho el cuerpo y como no queremos más hijos, se hizo vasectomía ", expresó acompañada de fotos de felicidad. Se realizó en un quirófano mediante una cirugía que dura solo 30 minutos en algunos casos.

Paula Chaves Redes sociales

Luego le preguntaron: “¿Qué te hizo quedarse con tres hijos y no tener más?”. Ella contestó en broma: “Eso, los tres hijos”. Pero también despejó dudas sobre su situación amorosa con el actor: “Estamos mejor que nunca”.

En la misma línea de mensajes, le consultaron sobre su relación con Zaira Nara, la madrina de su hija Filipa. “¿Nunca más se hablaron con Zaira?”, le preguntaron y ella contestó: “La vida misma. Las relaciones cambian y ningún título debe atarte a ninguna persona”.

Paula Chaves reveló una fuerte crisis de pareja con Pedro Alfonso: "No me gusta que me..."

La modelo Paula Chaves sorprendió en las últimas horas al revelar la fuerte crisis que atravesó con su esposo Pedro Alfonso mientras trabajan juntos en la obra de teatro Un plan perfecto.

Paula Chaves en el diván de Vero (Entrevista Completa) - Cortá por Lozano 2023

En una entrevista con Verónica Lozano, la también conductora contó por primera vez sobre la pelea que la llevó a estar tres semanas sin comunicación con el productor.

“Nos conocemos mucho en lo bueno y lo malo, porque trabajar tanto tiempo juntos... Este año fue intenso porque él es muy exigente. Escribe las obras, es muy director, está todo el tiempo marcando las cosas y yo soy medio caprichosa, no me gusta mucho que me digan lo que tengo que hacer”, detalló Chaves.