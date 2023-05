Paula Chaves transita un duro momento personal: "Es una situación muy dolorosa"

Pero en medio de la buena noticia, contó que se siente triste. En LAM le consultaron sobre su alejamiento con Zaira: "A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No es porque me haga la misteriosa, pero no me gusta ventilar cosas porque a mí realmente me duele y me afecta".

"Es una relación que, obviamente, está en un impasse como pasa en la vida en general, por cosas privadas que las dos decidimos no decir”, agregó. La hermana de Wanda es la madrina de Filipa, la hija de Paula y recordar eso la dejó al borde de las lágrimas.

Asimismo, agregó: "No pasó nada específico como para ponerle un título y decir pasó esto y por eso nos distanciamos. Fue una sumatoria de cosas. Lo único que tengo para decir es que, para mí, es una situación dolorosa. Que me hizo mal y que siento que no es lindo. Estamos distanciadas desde el año pasado".