Paula Chaves se sinceró y explicó por qué terminó su amistad con la China Suárez

Respecto a su amistad con la China Suárez luego de que en 2022 trascendiera que ambas se habían distanciado debido a la vinculación de la ex-Casi Ángeles con Mauro Icardi, Paula respondió contundente: “No soy más amiga”.

De igual modo, aclaró que “está todo bien”, y que se cruzaron en un evento y se saludaron “todo bien”. “Lo que pasa es que las relaciones van cambiando, nos pasa a todos en general. Uno va creciendo. Cuando nació Rufi, la hija de la China, yo estaba con Oli y nos juntamos un montón. Después pasó el tiempo y sin que pase nada también nos separamos”, explicó y agregó: “A Eugenia la quiero un montón”.

Paula Chaves y su relación con Zaira Nara

Tras meses de rumores de una crisis matrimonial, en septiembre Zaira Nara confirmó su separación de Jakob von Plesse luego de ocho años en pareja y dos hijos en común.

Tiempo después, la modelo y conductora fue vinculada con el polista Facundo Pieres, quien fue novio de Paula Chaves hace más de diez años.

Frente a esta nueva relación de Nara se habló de una posible ruptura entre ambas modelos, quienes son muy amigas e incluso la hermana de Wanda es la madrina de la hija más chica de Chaves y Pedro Alfonso, Filipa.

Consultada por el noviazgo de Zaira y su ex, la conductora de televisión aseguró que no le molesta y que deberán encontrar el modo en que se “acomodarán” los tiempos.

“Está todo bien, de verdad. Hablamos hace dos días. Tenemos una relación desde hace años, es la madrina de Filipa (una de sus hijas con Peter Alfonso). Yo la amo, es mi amiga”, expresó. Y disparó: “Iremos viendo cómo nos vamos acomodando con el pasar de los días, fusionando esto nuevo”.

Al mismo tiempo dejó en claro que no le molestó enterarse de dicha relación: “Pasó hace millones de años y no soy de las personas que dicen ‘ay esto ya es mío, ya lo toqué, ahora no pueden’. En eso soy bastante tranquila”.