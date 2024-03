Paula Chaves reveló cómo fue su inesperado encuentro con la China Suárez

Justamente fue en el cumpleaños de Del Cerro que se encontraron y en LAM le preguntaron a Chaves cómo había sido todo ese momento. “Lo que me preguntaron hoy todo el día es si te cruzaste con la China en el cumpleaños de Mery del Cerro”, indagó Ángel de Brito.

“Nos cruzamos, sí. Ahí estuvimos todos en una misma mesa y sí, todo bien. A esta edad, aunque la vida no te cruce tanto, está todo bien, buena onda, te saludás. Compartimos ahí un rato. También estaba Lali Espósito, Cande Vetrano, Gimena Accardi y Nico Vázquez. Éramos varios, así que la pasamos muy bien en el cumple”, expresó.

Si bien no volvieron a tener vínculo, Paula también se peleó con Zaira Nara, quien era su más íntima amiga y no fue al cumpleaños porque no tiene mucha relación con Mery del Cerro. ¿Vuelve la amistad entre Paula y la China?