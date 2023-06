Paula Chaves contó el motivo de su fuerte pelea Mariano Iúdica: "Él era muy..."

“A mí se me pasa el enojo de verdad. En su momento estuve enojada, muy enojada, no lo podía ni ver. Nos cruzamos en un Martín Fierro. Nos abrazamos y hablamos. Era muy bocón ”, expresó en LAM ante la consulta de Ángel de Brito por su pelea hace al menos 10 años.

marianojpg.jpg Mariano Iúdica apuntó contra Pergolini.

Sin embargo, el motivo que explicaba la conductora no era el mismo que tenían los periodistas: “Dijo algo de vos que no te gustó”. Pero ella detalló: “No me acuerdo bien, pero en una comida, de un elenco en Villa Carlos Paz, Pedro se levantó de la mesa y, cuando él se fue, me dijo que Pedro no quería trabajar conmigo”.

Consideró que Iúdica tenía “tejes raros”, pero que se dio cuenta que “estaba diciendo algo por decir, por bocón, y me calenté. Le hice la cruz. Me dijo que nosotros no habíamos trabajado nunca juntos porque Pedro no quería”.

Pero Marcela Feudale dijo que lo que trascendió fue otra cosa: “Había dicho algo más íntimo”. Fue entonces que ella pidió que le cuenten la frase polémica fuera del aire y que no se arme lío.

Paula Chaves confirmó la pelea entre Pedro Alfonso y José María Listorti y reveló detalles del conflicto

La conductora de Pasaplatos, Paula Chaves, confirmó que Pedro Alfonso y José María Listorti tuvieron una pelea luego de una tensa situación que vivieron, lo que los alejó. En tanto, aclaró que nunca fueron amigos.

pedro3jpg.jpg Listorti y Pedro filman una película: el pelucón del conductor está muy rebelde

En diálogo con el programa Socios del espectáculo, Paula Chaves fue consultada por el conflicto entre su esposo y Listorti y explicó: "Pedro tiene un tema de que muchas veces no contesta el teléfono. A mí me da calor porque yo contesto todo, soy re correcta. Pero bueno, con el tiempo entendí que él maneja su WhatsApp como si fuese el teléfono fijo de su casa". De esta manera, evidenció que habría elegido no responderle a su compañero de trabajo, lo que provocó el problema.

"Si él no quiere contestar, no contesta. Él vive tranquilo. En su momento, Pedro había sentido que no estaba tan de acuerdo con algunas cosas de la película. Y ahí es como que se retrae y prefiere ir, cumplir y no involucrarse por demás. Pero relación de amistad con José creo que nunca hubo", indicó la conductora. Esto fue lo que dejó a todos boquiabiertos, ya que se creía que tenían un vínculo cercano.