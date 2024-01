Patos: cómo es la nueva película animada de los creadores de Mi villano favorito

El guión de la nueva y entretenida historia de aventura familiar fue creado por Mike White (The White Lotus) junto con Benjamin Renner (El malvado zorro feroz) quien además dirigió la misma con Guylo Homsy (Gru: Mi villano favorito). En paralelo, cuenta con un elenco estelar de voces conformado por Kumail Nanjiani (Eternals), Elizabeth Banks (Los juegos del hambre), Keegan-Michael Key (Key and Peele), Awkwafina (The Farewell) y Danny DeVito (Matilda) en la versión original.

Sin embargo, el elenco no queda solo en las estrellas antes mencionadas, ya que su doblaje en español estuvo, principalmente a cargo de los actores mexicanos Alfonso Herrera (Mack), Fernanda Castillo (Pam). C5N tuvo el placer de conversar con ambos encargados de interpretar a la espectacular pareja de actores que interpretan al matrimonio protagonista.

“El mayor desafío de este trabajo fue estar al nivel de un muy alto nivel de animación, de un equipo de personas que estuvo trabajando en hacer que ese personaje tuviera una personalidad, se moviera de cierta manera, que transmite ciertas emociones y que tu voz tenga todo eso en lo que trabajó ese equipo de animadores”, expresó la actriz y agregó que en ciertos momentos de grabación ella llegó a saltar o aletear para que su cuerpo y voz pudieran expresar todo al igual que su personaje.

A su vez, el actor y cantante conocido por su labor en Amarte duele complementó la idea de su compañera e indicó: “Estar dentro de una cabina de doblaje implica ciertos tecnicismos que nosotros, al no ser actores de doblaje, implica mucha escucha, estar muy pendiente de la retroalimentación de la directora, que tuvo una escucha, una empatía y una paciencia brutal con nosotros y eso es algo que se agradece”.

Herrera también mencionó que es muy importante estar pendiente de las indicaciones y tecnicismos que se tienen que seguir para que la historia se pueda contar de la mejor forma y para que los espectadores puedan entender a los personajes. Por otra parte hizo hincapié en la esencia e indicó: “Este proyecto va para América Latina entonces, también es tropicalizarlo un poco sin llevarlo al extremo y creo que el truco se hizo de una manera bastante positiva y estoy muy, muy feliz de que toda la gente en Latinoamérica vea el resultado de este proyecto”.

Patos es una película que basa su recorrido narrativo en la aventura de migrar hacia nuevos horizontes, partiendo de eso los actores hicieron un pasaje por como eso conecta con sus vidas personales.

Por un lado, la actriz detrás de Pam lo conectó con la naturaleza de sus carreras y ejemplificó: “ En nuestras carreras uno siempre se está moviendo, tenemos tiempos diferentes a las otras familias que tenemos. Y siendo padres los dos, sucede que te tienes que adaptar y, a veces, tienes más miedo de cómo se van a adaptar los niños de lo que es la realidad”.

En su experiencia como madre, mencionó que tanto en giras como en locaciones tuvo que permanecer lejos de su hogar durante varios meses y la respuesta de su hijo fue “impresionante” ya que logró adaptarse aún mejor que ella y resaltó: “ Conforme vamos creciendo, perdemos esta soltura a decir, al final, podemos sobrevivir donde sea mientras estemos juntos, esa es la lección enorme que me ha sucedido”.

“En nuestra profesión somos nómadas por naturaleza. Y como tal, donde se abre la carpa de circo es donde nosotros tenemos que ir y dar función. Llámese un proyecto audiovisual, llámese una temporada de teatro. Viajar te invita a experimentar cosas nuevas. Y muchas veces eso deja ver la personalidad de cada uno”, reveló Herrera.

Sin embargo, el actor se sumó a la visión de su compañera y recalcó que hubo momentos en los que se vio involucrado en migraciones para ir a hacer proyectos de televisión o películas. No obstante, destacó que es algo que disfruta “profundamente” y al mismo tiempo, lo saca de su zona de confort tanto a él como a sus hijos y lo ve como algo maravilloso.