Paramount Pictures confirmó la nueva versión de La Pistola Desnuda con Liam Neeson

Si bien está confirmado que se tratará de una nueva entrega de The Naked Gun, por el momento es un proyecto sin título. Por otro lado, no solo contará con guiños al pasado de la franquicia, sino que contará con mucho material de la serie Police Squad!, la cual también fue protagonizada por Leslie Nielsen.

Liam Neeson La Pistola Desnuda The Naked Gun La llegada de Liam Neeson a esta franquicia tomó a todos por sorpresa. Redes sociales

Hasta el momento, el actor Liam Neeson no se ha expresado al respecto de este nuevo proyecto, el cual generó muchas preguntas entre sus fans teniendo en cuenta los roles que tiene en las películas que participa. Por esto último es que los fans de La Pistola Desnuda no están seguros de su designación, ya que reemplazar a Leslie Nielsen no parece ser una tarea fácil.