IR A
IR A

Para ver en pareja: de qué se trata 27 bodas, la película romántica que está en Netflix y es de lo más visto

Katherine Heigl, James Marsden y Malin Akerman protagonizan este clásico del género que volvió al catálogoy revive la nostalgia.

Estrenada originalmente en 2008

Estrenada originalmente en 2008, la película volvió a ganar terreno en streaming.

Redes sociales

27 bodas es una de esas películas que marcaron una generación entera de espectadores y que Netflix recuperó para su catálogo. Dirigida por Anne Fletcher y escrita por Aline Brosh McKenna y Dana Fox, la historia sigue a Jane Nichols, una mujer que dedicó toda su vida a hacer felices a los demás y acumula 27 participaciones como dama de honor. Estrenada originalmente en 2008, la película volvió a ganar terreno en streaming de la mano de un público que está descubriendo con entusiasmo este clásico de la década del 2000.

Disponible en Netflix, se convierte en una propuesta ideal para quienes buscan inspiración en relatos basados en hechos reales
Te puede interesar:

Esta película de un histórico boxeador llegó a Netflix y es de lo más visto: de quién se trata

Lo que distingue a esta historia dentro del género es su mirada sobre el momento en que una persona debe decidir si seguirá postergando sus propios deseos o empezará, por fin, a elegir para sí misma. Jane no solo organiza bodas ajenas, sino también carga en silencio con un secreto que complica todo ya que está enamorada de su jefe. Esa tensión interior, sumada a la irrupción de su hermana menor en escena, desencadena una cadena de situaciones incómodas, malentendidos y giros inesperados que mantienen el ritmo de la trama de principio a fin.

El regreso de 27 bodas al catálogo de Netflix responde a una estrategia que la plataforma viene aplicando con éxito, la cual consiste en la reincorporación de títulos que marcaron una época y que hoy funcionan como refugio emocional para quienes crecieron con ese estilo de cine.

27 bodas

Sinopsis de 27 bodas, la película destacada de Netflix

Jane Nichols tiene el talento de ser incapaz de decir que no cuando alguien la necesita. Esa disposición la llevó a convertirse en la dama de honor perfecta para familiares, amigas y conocidas, acumulando 27 participaciones en bodas ajenas. El equilibrio precario de su rutina se rompe con la llegada de Tess, su hermana menor, una mujer segura, deslumbrante y magnética, todo lo que Jane nunca se permitió ser. George, su jefe e interés amoroso, queda inmediatamente cautivado por ella y en poco tiempo la relación avanza hasta el punto de una propuesta de matrimonio. En ese contexto de caos sentimental aparece Kevin Doyle, un periodista que descubre en la historia de Jane un artículo perfecto y con quien empieza a aparecer una especial conexión.

27 bodas

Tráiler de 27 bodas

Embed - 27 Dresses (2008) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Reparto de 27 bodas

  • Katherine Heigl como Jane Nichols
  • James Marsden como Kevin Doyle
  • Malin Akermancomo Tess
  • Judy Greer
  • Edward Burns
  • Melora Hardin
  • Brian Kerwin
  • Maulik Pancholy
  • David Castro
  • Krysten Ritter
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El elenco de Amor y muerte está conformado por Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist y Elizabeth Marvel. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Amor y muerte, la miniserie con Elizabeth Olsen que te dejará sin palabras

La película fue dirigida por Bruce Beresford y sigue la historia de una mujer que, tras ser encarcelada por un crimen que no cometió, descubre que su marido sigue vivo y planea vengarse utilizando la ley del non bis in idem (doble riesgo)
play

Doble riesgo es la película del momento en Netflix: de qué se trata la producción de los 90

En el tramo final, la historia plantea un dilema decisivo: para vencer a un rival tan poderoso, los MacLeod comprenden que deberán ir más allá de sus propias fuerzas.
play

Esta película cierra una histórica saga de fantasía y acción que ahora se puede ver en Netflix: cuál es

Esa noche es una historia que profundiza en personajes para explorar las decisiones morales de cada uno. Con el suspenso y drama que componen sus seis episodios.
play

Cuál es la trama de Esa noche, la serie intensa con secretos familiares que es de lo más visto de Netflix

¿De qué se trata El gran George Foreman, la película sobre el histórico boxeador que es furor en Netflix?
play

De qué se trata El gran George Foreman, la película sobre el histórico deportista que es furor en Netflix

La película ofrece intensas escenas de combate, duelos con espada y una trama que gira en torno al destino de los inmortales, elementos que marcaron el estilo de la saga.
play

Highlander: El encuentro final es la película de los 2000 que apareció en Netflix y sorprendió entre las tendencias: ¿de qué se trata?

últimas noticias

Apareció Esmeralda en Córdoba y hay un detenido por su desaparición: sería un familiar

Apareció Esmeralda en Córdoba y hay un detenido por su desaparición: sería un familiar

Hace 7 minutos
El consumo de carne vacuna en Argentina tocó su mínimo histórico. 

El consumo de carne vacuna volvió a caer en febrero y alcanzó su nivel más bajo en 20 años

Hace 18 minutos
El jefe de Gabinete quedó en el centro de la escena.

Adorni y el viaje a Punta del Este: Un juez ya ordenó reconstruir el circuito del dinero para costear el vuelo privado

Hace 19 minutos
Agustín Pichot lideró a Los Pumas al histórico tercer puesto en el Mundial de Rugby 2007.

Agustín Pichot, optimista sobre el Mundial de Rugby 2035 en Argentina: "Si no hubiera chance no nos habríamos presentado"

Hace 24 minutos
play

La primera imagen de Esmeralda con su familia tras haber sido hallada en La Falda

Hace 28 minutos