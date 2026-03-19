Para ver en pareja: de qué se trata 27 bodas, la película romántica que está en Netflix y es de lo más visto Katherine Heigl, James Marsden y Malin Akerman protagonizan este clásico del género que volvió al catálogoy revive la nostalgia. + Seguir en







Estrenada originalmente en 2008, la película volvió a ganar terreno en streaming. Redes sociales

27 bodas es una de esas películas que marcaron una generación entera de espectadores y que Netflix recuperó para su catálogo. Dirigida por Anne Fletcher y escrita por Aline Brosh McKenna y Dana Fox, la historia sigue a Jane Nichols, una mujer que dedicó toda su vida a hacer felices a los demás y acumula 27 participaciones como dama de honor. Estrenada originalmente en 2008, la película volvió a ganar terreno en streaming de la mano de un público que está descubriendo con entusiasmo este clásico de la década del 2000.

Lo que distingue a esta historia dentro del género es su mirada sobre el momento en que una persona debe decidir si seguirá postergando sus propios deseos o empezará, por fin, a elegir para sí misma. Jane no solo organiza bodas ajenas, sino también carga en silencio con un secreto que complica todo ya que está enamorada de su jefe. Esa tensión interior, sumada a la irrupción de su hermana menor en escena, desencadena una cadena de situaciones incómodas, malentendidos y giros inesperados que mantienen el ritmo de la trama de principio a fin.

El regreso de 27 bodas al catálogo de Netflix responde a una estrategia que la plataforma viene aplicando con éxito, la cual consiste en la reincorporación de títulos que marcaron una época y que hoy funcionan como refugio emocional para quienes crecieron con ese estilo de cine.

27 bodas Redes sociales Sinopsis de 27 bodas, la película destacada de Netflix Jane Nichols tiene el talento de ser incapaz de decir que no cuando alguien la necesita. Esa disposición la llevó a convertirse en la dama de honor perfecta para familiares, amigas y conocidas, acumulando 27 participaciones en bodas ajenas. El equilibrio precario de su rutina se rompe con la llegada de Tess, su hermana menor, una mujer segura, deslumbrante y magnética, todo lo que Jane nunca se permitió ser. George, su jefe e interés amoroso, queda inmediatamente cautivado por ella y en poco tiempo la relación avanza hasta el punto de una propuesta de matrimonio. En ese contexto de caos sentimental aparece Kevin Doyle, un periodista que descubre en la historia de Jane un artículo perfecto y con quien empieza a aparecer una especial conexión.

27 bodas Redes sociales Tráiler de 27 bodas Embed - 27 Dresses (2008) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers Reparto de 27 bodas Katherine Heigl como Jane Nichols

James Marsden como Kevin Doyle

Malin Akermancomo Tess

Judy Greer

Edward Burns

Melora Hardin

Brian Kerwin

Maulik Pancholy

David Castro

Krysten Ritter