Para revivirlo una y otra vez: Disney+ posee The Eras Tour de Taylor Swift

"Taylor Swift: The Eras Tour", el aclamado film que captura la última gira de la superestrella del pop estadounidense, ya está disponible en la plataforma Disney+

La versión que estará disponible en Disney+ trae un regalo especial para los fans: cinco canciones extras que no se incluyeron en la versión cinematográfica. Si bien se confirmó la presencia de "Cardigan", el misterio se mantiene en torno a las cuatro canciones restantes, generando aún más expectativa entre los seguidores de Taylor Swift.

Sinopsis de Taylor Swift: The Eras Tour, disponible en Disney+

Estrenada en octubre de 2023, "Taylor Swift: The Eras Tour" se convirtió en un fenómeno global. La película, que captura los primeros tres shows de la gira en Los Ángeles, recaudó 261,7 millones de dólares en la taquilla mundial, destronando a "One Direction: This Is Us" como la película de concierto más taquillera de la historia.

The Eras Tour de Taylor Swift La versión que estará disponible en la plataforma incluirá cinco canciones adicionales en comparación con lo que se mostró en cines. Disney+

Producida por la propia Taylor Swift y dirigida por Sam Wrench, la película presenta un total de 44 canciones, recorriendo las diferentes eras musicales de la artista. Con una duración de 2 horas y 45 minutos, "The Eras Tour" ofrece una experiencia inmersiva en un concierto vibrante y lleno de emociones.

En noviembre de 2023, la gira The Eras Tour llegó al estadio de River en Buenos Aires, marcando el debut absoluto de Taylor Swift en Argentina. Las tres fechas fueron un éxito rotundo, con entradas agotadas y miles de fans emocionados.

Taylor Swift: The Eras Tour no solo es un éxito comercial, sino también un testimonio del impacto cultural de la artista. La película es un regalo para sus fans y una forma de preservar su legado para las futuras generaciones.

Tráiler de Taylor Swift: The Eras Tour

Reparto de Taylor Swift: The Eras Tour