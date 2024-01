Pampita eligió a Lali Espósito para pasar una noche: la fogosa respuesta de la cantante

Haciendo una aclaración que “si en algún momento le gustan las mujeres, la jurado del Bailando 2023 no dudó y respondió contundente: “Lali, una diosa, hot”.

“Debe ser bárbara en la cama, tiene una pinta de ser una bomba”, se sinceró entre risas y al mismo tiempo le pidió a la cantante argentina: “No me escribas, Lali, porque todavía no me gustan las mujeres, pero si hay que apostar… ¿Pero la viste bailando en el escenario? No, no, diosa”.

Pese a ese pedido de la modelo, la exCasi Ángeles no dejó pasar la oportunidad y rápidamente recurrió a sus redes para responderle de manera contundente y sin dejar dudas respecto a su postura.

“Che díganle a Pampa que yo re estoy, eh. Diosaaaa”, escribió en Twitter agregándole emojis pícaros, un corazón rojo y el de las manos que también forman el dibujo del corazón.

Lali Pampita Twitter

Romance confirmado: Lali Espósito se fotografió con su nuevo novio

Pese a su declaración a Carolina “Pampita” Ardohain, Mariana Espósito, más conocida como Lali, fue vinculada sentimentalmente con el periodista Pedro Rosemblat a partir del accionar en sus redes sociales. Comentarios, likes, lugares y ahora es un hecho. Si bien ninguno de los dos hizo confirmación oficial, se mostraron en público.

Si bien la actriz estuvo vinculada a figuras como Peter Lanzani o Benjamín Amadeo, nunca volvió a tener un romance tan serio como se mostró con Mariano Martínez. Actualmente descree de las etiquetas y vive su lado amoroso muy libre.

Pero las redes sociales ya los tildan de pareja. Todo inició con una serie de “me gusta” tras el follow mutuo. Uno de los puntos en común a la vista es la política y eso parece haberlos unido porque el periodista es el creador de “La fábrica de jingles”.

Rosemblat tiene 33 años y es conductor de Tres Estrellas por Gelatina, también militó junto a Ofelia Fernández, y Lali comparte las mismas ideas que la exdiputada con la que también tiene fotos. Aún ninguno se pronunció, ¿lo harán oficial?