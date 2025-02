Ozzy Osbourne volverá a tocar con Black Sabbath después de 20 años en su concierto de despedida

"Es hora de volver al principio… es hora de devolver algo al lugar donde nací", dijo Ozzy Osbourne. "Tengo mucha suerte de poder hacerlo con la ayuda de gente a la que quiero. Birmingham es el verdadero hogar del metal. Birmingham Forever", añadió.

festival ozzy

Otras bandas como Metallica, Slayer, Pantera, Lamb of God, Alice in Chains y Anthrax, entre otras, formarán parte del evento que promete ser "el mejor espectáculo de heavy metal de la historia", según afirmó Tom Morello, director musical del concierto y guitarrista de Rage Against The Machine.

Ozzy Osbourne reveló que "no puede caminar" antes de su último concierto con Black Sabbath

El legendario vocalista de Black Sabbath reveló que no puede caminar debido al avance de su enfermedad de Parkinson, aunque aseguró que esto no impedirá que pueda subirse al escenario el próximo 5 de julio para su concierto de despedida.

"He llegado a 2025. No puedo caminar, pero ¿saben qué estaba pensando durante las fiestas? A pesar de todas mis quejas, sigo vivo", expresó Osbourne en su programa de radio.

"Puede que me lamente porque no puedo caminar, pero miro a mi alrededor y veo a personas que no hicieron ni la mitad de lo que yo hice y no lo lograron", añadió el cantante británico.

Su esposa y manager, Sharon Osbourne, aseguró que su voz "está tan bien como siempre" y que el Parkinson no afectó su capacidad para cantar.

"El Parkinson es una enfermedad progresiva. Afecta diferentes partes del cuerpo, y en su caso ha afectado sus piernas. Pero su voz sigue siendo tan buena como siempre", declaró al diario The Sun.

Black Sabbath, la banda que inventó el heavy metal

Formada en Birmingham en 1968, Black Sabbath se convirtió en una de las bandas de metal más exitosas de todos los tiempos. Vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su legendaria carrera.

La influencia y la importancia de Black Sabbath, que marcó un camino de los muchos caminos que tomó el heavy metal, son tan vitales hoy como lo fueron a principios de los años '70.