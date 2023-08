Only Murders in the building: la serie protagonizada por Selena Gómez regresó a Star+ con su tercera temporada

Only Murders in the building es una comedia creada por Juan Hoffman y Steve Martin y producida por 20th Century Fox Television que desde su primera presentación en 2021 ha causado excelentes repercusión en críticos y supo ganar un gran lugar entre la cartelera de las plataformas que la han distribuido por elenco, guion y buenos diálogos.

La serie que tiene como protagonistas a Selena Gomez (Mabel Mora), Steve Martin ( Charles-Haden Savage) y Martin Short (Oliver Putnam) lleva estrenadas dos temporadas de 10 episodios y desde este agosto ya estará disponible su tercera parte que vendrá con nuevos personajes y un misterioso acertijo que deberán resolver los tres excéntricos vecinos y semi detectives de Nueva York.

Pero para los que aún no vieron esta exitosa comedia, haremos un repaso por sus primeras temporadas. En principio, Mabel, Charles y Oliver son tres desconocidos que viven en un lujoso edificio llamado Arconia, ubicado en el Upper West Side. Lo curioso entre estos vecinos, con distintas personalidades, es que los une una pasión: desenmascarar crímenes reales. Eso los llevará a formar una nueva alianza con fines de descubrir al autor del asesinato ocurrido en el misterioso lugar donde viven. En paralelo a esta investigación, ambos comenzarán un podcast para documentar todos los hechos de este caso y los secretos que acechan a la dichosa construcción.

Durante la segunda temporada, el trío se sumergirá en descubrir quién está detrás de la trágica muerte de la presidenta de la junta directiva de Arconia, Bunny Folger. A pesar de ello, un grupo de vecinos de Nueva York los acusa del homicidio y el podcast que compite con el suyo los tomaría como objetivo principal de su narrativa. Teniendo en cuenta esto, los tres deberán ver la manera de desenmascarar, ingeniosamente, al responsable del hecho y limpiar su imagen.

En cuanto a su entrega actual, que ya debutó en Star+, los cabecillas de la serie juntos nuevamente y disfrutando de un nuevo espectáculo en Broadway que es dirigido por su amigo Oliver. Pero durante la obra surge un nuevo crimen, y el más dificultoso hasta el momento, los tomará de sorpresa y deberán ponerse los atuendos de detectives para resolverlo antes de que sea demasiado tarde.

Y es que la tercera temporada trae muchas apuestas y no se quedará atrás de sus anteriores episodios, debido a que seguirá con una de las líneas principales del proyecto basado en incluir a reconocidas estrellas de Hollywood entre su elenco, como ha sido anteriormente con la aparición de la modelo Cara Delevingne durante la parte 2 de la serie.

Entre las nuevas caras habrá dos personajes que serán claves en el próximo caso a resolver y serán representados, ni más ni menos, que por Meryl Streep (Los puentes de Madison) interpretando a una actriz de la nueva obra de Oliver y Paul Rudd (Ant-Man) como víctima del nuevo asesinato.

La tercera temporada estrenó sus primeros dos episodios el 8 de agosto y los siguientes saldrán de manera semanal en Star+.