Nuevo parte médico de Jorge Lanata: cómo continúa su salud

El conductor de LAM habló en Bondi Live y contó algo que pocos sabían: “Pero son muchas mejorías porque Jorge estuvo muerto directamente y pudo salir. Son esos cuerpos que resisten".

Luego hizo una crítica a sus compañeros de Lanata sin filtro porque no cuentan información sobre su salud: “Me gusta aclararlo porque sé que hay mucha gente que están pendiente. A mí me llama mucho la atención, ya lo dije en LAM también, que en su propio programa no digan nada”.

Qué decía el último parte médico de Jorge Lanata

El periodista Jorge Lanata continúa internado en el Hospital Italiano desde hace más de un mes y Ángel de Brito reveló que ya le hicieron la traqueotomía que tenía prevista. También, agregó que está con menor requerimiento de oxígeno.

jorge lanata

A través de su programa en Bondi Live llamado Ángel responde, el conductor reveló que "hay muy pocos partes y muy poca información, nadie de su familia quiere hablar". Resaltó que lo más importante de su momento actual es que “no hay falla renal”.

Y agregó: "Lo que me dicen del Italiano es que está estable, sin fiebre, sigue ventilado pero con menor requerimiento de oxígeno... la traqueotomía funcionó, para tratar de sacar la ventilación automática. El ventilador es lento pero no hubo cambio desde el último parte".