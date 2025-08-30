Qué famoso cantante reveló que quiere ser sacerdote a los 60 años El artista sorprendió con su confesión religiosa a sus 48 años, contó que es muy creyente y que cuando era niño era monaguillo. “No voy a quedarme con esa espina de ser franciscano algún día”, indicó.







¿Qué cantante confesó ser muy religoso?

El cantante de música romántica, Axel Fernando, siempre fue muy creyente y lo demostraba en cada recital, pero en las últimas horas hizo una confesión que sorprendió al público: quiere ser sacerdote cuando cumpla 60 años: “Dios me hizo la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte”.

Si bien, siempre agradeció a Dios en cada concierto y en sus redes sociales, es la primera vez que cuenta toda su devoción. “Yo re creo en Dios. De chico era monaguillo”. A lo que Grego Roselló, el conductor del programa donde realizaba la entrevista, Stream de Telefe, respondió: “Imaginás que te hace la misa el domingo y es Axel”.

La Tora le consultó si es posible ser cura aun teniendo hijos, ya que es papá de cuatro niños, a lo que le contestó que en algunas ramas religiosas sí. Lo que importa es la motivación espiritual. También contó que siente devoción por San Francisco de Asis.

¿Axel va a ser cura? Pasó por #LaPre y nos confesó que le dan ganas #LaPre de lunes a jueves a las 19.30hs por #StreamsTelefe pic.twitter.com/Or8PGMukTh — telefe (@telefe) August 29, 2025

"Hace un par de meses sentí como una bajada de línea ahí arriba. Yo siempre quise ser franciscano, soy devoto de San Francisco de Asís desde los 12 años. Y dije: 'A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax'. No voy a quedarme con esa espina de ser franciscano algún día", indicó.

Pero no es la primera declaración sorprendente del artista, ya que contó que tiene un costado prepper. “Tengo comida guardada para un año, valijas listas, cuchillos de todos los tamaños. Soy tipo boy scout”. Y agregó: “Tengo sogas, mosquetones, pastillas para purificar agua, filtros. Lo importante es sobrevivir los primeros tres a cinco días; si pasás eso, después seguro la vas a poder pelear”.