IR A
IR A

Qué famoso cantante reveló que quiere ser sacerdote a los 60 años

El artista sorprendió con su confesión religiosa a sus 48 años, contó que es muy creyente y que cuando era niño era monaguillo. “No voy a quedarme con esa espina de ser franciscano algún día”, indicó.

¿Qué cantante confesó ser muy religoso?

¿Qué cantante confesó ser muy religoso?

El cantante de música romántica, Axel Fernando, siempre fue muy creyente y lo demostraba en cada recital, pero en las últimas horas hizo una confesión que sorprendió al público: quiere ser sacerdote cuando cumpla 60 años: “Dios me hizo la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte”.

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.
Te puede interesar:

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

Si bien, siempre agradeció a Dios en cada concierto y en sus redes sociales, es la primera vez que cuenta toda su devoción. “Yo re creo en Dios. De chico era monaguillo”. A lo que Grego Roselló, el conductor del programa donde realizaba la entrevista, Stream de Telefe, respondió: “Imaginás que te hace la misa el domingo y es Axel”.

La Tora le consultó si es posible ser cura aun teniendo hijos, ya que es papá de cuatro niños, a lo que le contestó que en algunas ramas religiosas sí. Lo que importa es la motivación espiritual. También contó que siente devoción por San Francisco de Asis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1961524391650759026&partner=&hide_thread=false

“Hace un par de meses sentí como una bajada de línea ahí arriba. Yo siempre quise ser franciscano, soy devoto de San Francisco de Asís desde los 12 años. Y dije: ‘A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax’. No voy a quedarme con esa espina de ser franciscano algún día”, indicó.

Pero no es la primera declaración sorprendente del artista, ya que contó que tiene un costado prepper. “Tengo comida guardada para un año, valijas listas, cuchillos de todos los tamaños. Soy tipo boy scout”. Y agregó: “Tengo sogas, mosquetones, pastillas para purificar agua, filtros. Lo importante es sobrevivir los primeros tres a cinco días; si pasás eso, después seguro la vas a poder pelear”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

play

Nicolás Taboada, el freaky que no escuchaba cumbia y hoy hace bailar al mundo con la música electrónica

Megan Fox se sinceró sobre las cirugías que se sometió a lo largo de su carrera.

La impresionante transformación de Megan Fox: así se veía antes de los retoques

Somos dos pibes con muchos sueños y muchas ganas, resumen. 

Roze, el dúo de Parque Avellaneda que llega al Ópera: "En el show va a estar todo el barrio"

últimas noticias

El secreto está en la moderación y en saber detectar las señales de alerta que envían las uñas.

Para cuidar la piel: una dermatóloga reveló el tiempo ideal para mantener la manicura semipermanente

Hace 5 minutos
La elección correcta del producto es clave para conseguir un resultado eficaz y seguro.

Esta experta en limpieza reveló el truco para quitar todas las manchas del piso: "Limpia y seca súper rápido"

Hace 7 minutos
El relato de la novia generó miles de reacciones en redes sociales.

Viajó a Brasil, sintió una molestia en el pie y el médico le reveló lo peor: qué tenía

Hace 9 minutos
¿Hablar sin trabarte? La Luna en Sagitario del 31 de agosto trae el ritual perfecto.

¿Hablar sin trabarte? La Luna en Sagitario del 31 de agosto trae el ritual perfecto

Hace 11 minutos
Conocé las formas de reciclar y hacer juguetes únicos para los más pequeños

Estas son las mejores ideas para reciclar elementos perdidos de tu casa y generar juguetes para los niños

Hace 11 minutos