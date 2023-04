Nicole Neumann reveló que sufrió múltiples hechos de acoso durante el inicio de su carrera

La modelo Nicole Neumann reveló haber sufrido múltiples hechos de acoso durante sus primeros años en el mundo del espectáculo y generó mucha sorpresa en la gente, ya que no era algo que se conociera de forma pública.

En diálogo con el programa Socios del espectáculo, Nicole Neumann fue consultada por el caso de Jey Mammon y, gracias a esta introducción, después le preguntaron si vivió alguna situación "rara" en sus inicios. Ante esto, aseguró: "Viví varias situaciones que en ese momento como no se hablaban y no se planteaban de esa manera, uno por ahí no se daba cuenta".