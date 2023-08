Nicolás Cabré reveló el pacto que hizo con la China Suárez al separarse: "Lo tenemos en claro"

Cabré contó cómo es la relación con su hija: "Comparto todo lo que puedo con ella. Es la personita más especial del planeta. Está al lado mío y sabe perfectamente cuándo hablar. De mi lado trato de acompañarla y estar en todo lo que hace".

Nicolás Cabré y China Suárez Cabré y la China estuvieron juntos entre 2012 y 2013. Redes sociales

En Noche al Dente expresó que su hija es lo más importante de su vida. “No me permito faltar a un acto o no estar presente cuando va a natación. Rufina es la que me hace levantarme temprano para llevarla al colegio, esperarla cuando sale y tomar la merienda”, reveló.

Pero en cuanto al vínculo con la mamá de su hija contó que desde el minuto uno “nosotros siempre tuvimos en claro que acá no importa más nada que Rufina. No hay nada más importante que ella y los nenes. Se traspasa para Amancio y Magnolia. Lo único que importa son ellos".