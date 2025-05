Ni Adrián Suar ni Franco Colapinto: qué dijo Natalie Pérez sobre sus sentimientos

La actriz habló sobre su estado sentimental en el programa de Catalina Dlugi, Agarrate Catalina , en La Once Diez, y recordó el interrogatorio de Mirtha Legrand cuando les dijo: "¿Ustedes no salen juntos?": " No me sentí cómoda porque fue una mesa en la que me retaban de todos lados. Pero no importa, yo lo tomo como una gracia", empezó.

"En el momento creo que actué más o menos bien. Me dio gracia, me dio ternura. Pensé: ‘Qué ocurrente’. Como no tengo que darle explicaciones a nadie porque no estoy en pareja, no me molesta”, explicó la cantante.

Además, Pérez aseguró no saber si su compañero de actuación está solo o no: “Yo no sé qué situación sentimental tiene actualmente Adrián. Para él también podría haber sido incómodo. Pero bueno, ya sabemos un poco cómo funciona la televisión, la mesa de Mirtha…”.

También aclaró qué hubo detrás de la foto con el piloto argentino de F1: "Estaba en una foto en la punta, tres personas y después venía yo, y me dijeron de todo: prostituta, gato, busca fama. ¡Y solo estaba en una foto!”.

En un momento de la entrevista, Pérez recordó el mal momento que vivió cuando se difundió la noticia que "estaba gestando" un disco y muchos la felicitaron por su embarazo: “Fue un poco traumático en un momento, no fue divertido. Me llegaban mensajes muy lindos, sabiendo también que es algo que deseo”.

Natalie tiene el sueño de ser madre y contó que congeló óvulos como forma de prevención: “Yo siempre digo: ojalá que no los tenga que usar. Pero si pasa el tiempo y no soy madre, quizás sí los tenga que usar porque ya voy a ser una mujer entrada en edad”.

“Es una prevención que me surgió a partir de la novela Pequeña Victoria. Yo no tenía ni idea de congelar óvulos, no sabía nada de ese mundo”, explicó la artista.