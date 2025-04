Mirtha Legrand recordó una anécdota con el Papa: "Nunca me lo hubiera imaginado"

"Él era fanático del cine argentino. Había visto una película que yo había hecho con mi hermana, que se llamaba Claro de luna". Una carta manuscrita escrita por él. Cariñosísima, felicitándome y me decía cosas lindísimas".

Después "la Chiqui" se lamentó porque no pudo encontrarla: "Busqué la carta, ayer, por toda la cada y no está. A mi hace unos años me robaron, entre todo me robaron mi ataché, y estoy casi convencida que adentro estaba la carta", reveló.

En la mesa estaba Susana Rocasalvo, que le consultó qué decía "en líneas generales" el documento: "Que le había gustado muchísimo. Y también hablaba de otra gran actriz de esa época, Olguita Zubarry, que había hecho Abuso de confianza", destacó Mirtha.

"Se ve que el siempre iba al cine en el barrio de Flores. Nunca me imaginé que el Papa pudiera escribirme para elogiar una película mía", confesó mocionada.

La presentadora destacó al líder de la Iglesia Católica, al que le tiene "mucho cariño y gran simpatía". Tal como lo hizo en varias oportunidades se preguntó "¿Por qué no habrá querido venir nunca?". Entonces, Adrián Ventura opinó que "no quería quedar atrapado en la política chica de la Argentina. Sentía que él tenía una misión de unir", argumentó el periodista.