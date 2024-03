Netflix: una serie y una película imperdibles protagonizadas por Lali Espósito.

Ambas están disponibles para ver en la plataforma digital. A continuación, más detalles de cada una.

series netflix sky rojo

Las producciones de Netflix protagonizada por Lali Espósito

Sky Rojo

Es una ficción dramática española, que se estrenó en 2021. En la plataforma están disponibles todas las temporadas, de 8 episodios cada una, con una duración de aproximadamente 25 minutos cada uno.

La segunda temporada fue lanzada en julio de 2021 y la tercera y última parte en enero de 2022. Fue creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Dirigida por Eduardo Chapero-Jackson, Javier Quintas y David Victori.

La trama se centra en la huida de tres prostitutas de su burdel, luego de enfrentarse al proxeneta quien las tenía casi secuestradas y en condiciones no muy favorables. Desde el momento que deciden escapar también asumen la cantidad de conflictos y violencia a la cual tendrán que enfrentarse.

En la última parte, ya escapan con cuatro millones de euros de su proxeneta, donde Coral, Wendy y Gina comienzan a ilusionarse con la posibilidad de una vida nueva, en un pueblo tranquilo y remoto, lejos de Romeo y de la necesidad de venganza de Moisés.

Embed - Sky Rojo: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

Pero inesperadamente, lejos ya de todo el dolor que sufrieron, ven aparecer de nuevo a los dos sicarios en el horizonte, en alta mar, y entienden de repente que su victoria no es más que un triunfo temporal. No solo vuelve su pasado, sino que también una guerra que parece no acabar nunca, donde deberán decidir entre la vida y la muerte.

Esta superproducción española tiene como actores principales a Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia, Lali Espósito, Yany Prado y Enric Auquer.

Permitidos

Es una comedia que se estrenó en 2016 y que cuenta con un elenco compuesto por varias figuras reconocidas. El film está dirigido por Ariel Winograd y escrito por Julián Loyola, Gabriel Korenfeld y Jonathan Kleiman. La cinta tiene una duración de 106 minutos.

Es una película romántica argentina que toca el tema de las relaciones de pareja y sus condiciones donde una persona que tiene su permitido tiene la oportunidad de entablar una relación con un famoso con el consentimiento del otro.

La trama comienza cuando entre risas, una pareja acuerda que cualquiera de los dos puede tener una relación con una celebridad, pero el vínculo se pone a prueba cuando la broma se vuelve posible.

En la historia, Camila y Mateo son novios, se quieren y viven juntos. Una noche mientras cenan con una pareja amiga, surge el tema de los permitidos. Cada uno menciona un elegido famoso (imposible) con quien tendría permiso para una noche de amor.

Embed - Permitidos | Trailer Oficial | Patagonik

Días más tarde, accidentalmente, Mateo conoce a su permitida. Pero lo mejor que le pasó en la vida puede convertirse en todo lo contrario: a partir de este hecho fortuito, se desencadena una larga serie de desopilantes complicaciones que impedirán que Mateo y Camila vuelvan a estar juntos.

Esta divertida historia romántica tiene como protagonistas a Lali Espósito, Martín Piroyansky, Benjamín Vicuña y Liz Solari.