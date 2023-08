Netflix: se conocieron detalles sobre la última temporada de Stranger Things

Te contamos todo lo que se sabe hasta ahora de esta quinta y última entrega de una de las series más famosas de Netflix.

Qué es lo nuevo que se sabe de la última temporada de Stranger Things

Los hermanos Duffer, creadores de la serie, anunciaron que no habría nuevos fichajes de actores o actrices para la temporada final de Stranger Things.

Además, se prevé que se trate de una temporada más corta. Sucede que tras saberse que se había conseguido que Linda Hamilton aparezca, podría haber cambios.

Por último, merece la pena destacar que Shawn Levy, productor de la serie y director de varios episodios en todas las temporadas, ya dejó en claro que le gustaría contar con un cameo de Ryan Reynolds.

stranger things 4.jpg Stranger Things 4 está cerca y ya se pueden ver los primeros ocho minutos

Cuándo se estrena Stranger Things en Netflix

Todo indica que habrá que esperar bastante para verla, mínimo, hasta 2024. De la primera al estreno de la segunda temporada pasaron 15 meses, de la segunda a la tercera, 21 meses; mientras que entre la tercera y la cuarta hubo que esperar 34 meses, prácticamente tres años.

Sucede que la espera podría ir más allá del 2024, debido a la huelga de guionistas y actores que han provocado nuevos retrasos, por lo que su estreno podría irse incluso hasta 2025.

Sinopsis de Stranger Things 5

Aunque aún no hay nada confirmado, se espera que la temporada 5 de Stranger Things retome el final de la parte 2 de la temporada 4, en la que se descubre al villano Vecna, uno de los que había sido víctima de la experimentación como Once (Millie Bobby Brown) y que había sido de hecho enviada por esta al Upside Down.

Allí, había desatado desastres que repercutieron en el mundo real a través del famoso Demogorgon de las primeras temporadas.

Tráiler de la quinta temporada de Stranger Things

El rodaje de los nuevos episodios de Stranger Things aún no comenzaron, por lo que todavía no hay imágenes de la nueva entrega de la serie.

La última temporada estrenada de Stranger Things es la cuarta, que a su vez se dividió en Volumen 1 y Volumen 2. Te dejamos el último trailer de la Stranger Things.

Stranger Things 4 | Volumen 2: Tráiler | Netflix

Reparto de Stranger Things temporada 5

Sin nada confirmado aún, se estima que todos aquellos personasjes que llegaron con vida al final de la temporada 4 volumen 2, continúen en esta nueva temporada.

En este sentido, podría continuar Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Millie Bobby Brown (Once), a la que este año también veremos en 'Enola Holmes 2', Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Charles Sinclair), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair) o Brett Gelman (Murray Bauman).

También podrían aparecer algunos personajes secundarios como los interpretados por Cara Buono (Karen Wheeler), Eduardo Franco (Argyle) o Amybeth McNulty (Vickie).