Netflix: las 5 series imperdibles de esta semana

Teniendo en cuenta el amplio catálogo que aporta la N roja, la selección que haremos recorre varios géneros e incluye, también, las nuevas temporadas de las series consideradas entre las más vistas en la televisión, hasta el momento. Si escucharon nombrar a alguna de ellas pero aún no tuvieron tiempo de verlas, o quizá no sabían tanto sobre su narrativa, haremos un repaso para que puedan meterse de lleno en estas historias y poder comenzar cuanto antes la maratón. A continuación, la lista:

El abogado del Lincoln

Recientemente se estrenó la nueva temporada que trae una vez más al carismático y peculiar abogado Mickey Haller (Manuel García-Rulfo) junto a su auto que, a la vez, funciona de oficina . Esta vez, será de cara a un nuevo caso repleto de misterio y drama que deberá afrontar y resolver el abogado junto a su primordial equipo. “Mickey enfrenta dudas, reveses y revelaciones inesperadas próximo al juicio de Lisa. Lorna y Cisco preparan su gran día, e Izzy hace grandes jugadas”, indicó la sinopsis de la serie.

El abogado del Lincoln: Temporada 2 - Parte 1 | Tráiler oficial | Netflix El abogado más irresistible de Los Ángeles regresa con una segunda temporada. Mickey Haller (Manuel GarciaRulfo), un idealista inconforme, es un abogado que atiende a sus clientes en el asiento trasero de su Lincoln, mientras pelea casos grandes y pequeños en la enorme ciudad de Los Ángeles. Netflix

Heartstopper temporada 2

Como algunos ya sabrán, este drama adolescente basado en los cómics de Alice Oseman desde su primer estreno ha sido un éxito total. Esta historia de amor y amistad LGBTQ+ traspasó la pantalla y logró empatizar con la audiencia, sacando a luz temáticas que atraviesan a gran parte de la sociedad. En lo que respecta las primeras dos temporadas, narra el romance entre Nick Nelson y Charlie Spring, dos amigos del secundario que descubren que los une un amor y atracción que va más allá de la amistad. Entre medio, deberán enfrentarse al qué dirán de sus familias y compañeros de secundaria. En paralelo, ciertas cuestiones personales como la salud mental interpelarán a estos personajes. Hasta el momento, cuenta con dos temporadas pero ya se ha revelado que para el año 2024 habría un tercer estreno.

Heartstopper: Temporada 2 | Avance oficial | Netflix Nick, Charlie y compañía siguen aprendiendo a lidiar con los altibajos de la vida, el amor y la amistad. ¡Acompáñalos! Netflix

Un cuento perfecto

Se trata de una producción española que enlaza el romance y la comedia, y está basada en la novela de Elísabet Benavent. Es protagonizada por Anna Castillo,Álvaro Mel y Ana Belén. Contiene cinco episodios de 40 minutos y se ha posicionado entre los 10 títulos más vistos de Netflix. “Cuando se escapa de su propia boda, Margot se siente perdida. Poco sabe ella que David y su encantador caos pueden ayudarla a encontrarse de nuevo”, resume la plataforma.

UN CUENTO PERFECTO | Tráiler oficial | Netflix España David, Margot... parad o nos enamoramos. Netflix

Medicina Letal

Esta miniserie fue creada por Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster y tiene como protagonistas a Matthew Broderick (Manchester junto al mar) y Uzo Aduba (Orange is the New Black). Está basada en el libro Painkiller: un imperio del engaño y el origen de la epidemia de opioides de Estados Unidos del periodista y escritor Barry Meier y en el artículo de The New Yorker: La familia que construyó un imperio del dolor, de Patrick Radden Keefe. Tras una gran investigación, pone al descubierto a la industria farmacéutica como principal causante de una epidemia de opioides, que concluyó con la vida de miles de personas, en Estados Unidos, en la década de los 90.

Medicina letal | Tráiler oficial | Netflix Esta miniserie explora, desde la ficción, algunos de los orígenes y consecuencias de la crisis de los opioides en Estados Unidos y destaca las historias de los fabricantes, las víctimas y los investigadores cuyas vidas se vieron irremediablemente afectadas tras la invención del OxyContin. «Medicina letal» se estrena el 10 de agosto. Netflix







The Witcher Vol.2 temporada 3

Desde el 27 de julio se encuentran disponibles los nuevos episodios de la mítica serie liderada por Henry Cavill (Superman), quien se retira de The Witcher para pasar su papel protagónico a las manos de Liam Hemsworth (La última canción), tras la cuarta y próxima entrega de la tira. Durante estos capítulos, Geralt, Ciri y Yennefer deberán unirse más que nunca para enfrentar las nuevas batallas y peligros que los acechan. En paralelo, el brujo continuará con su misión y deseo principal de mantener lejos del peligro a Ciri, quien continuará siendo el objetivo principal del enemigo.