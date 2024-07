Netflix: la serie de solo 2 horas que tenés que ver para no parar de reír

Los diálogos están cargados de chistes, un lenguaje a veces vulgar y salidas graciosas que contribuyen a crear un ambiente de humor constante. Además, las situaciones sobrenaturales introducen un impacto adicional, añadiendo capas de intriga y curiosidad a la narrativa.

Esta serie ofrece una experiencia audiovisual intensa y entretenida, combinando comedia ágil con elementos fantásticos que desafían las expectativas del espectador y aseguran una experiencia de visualización memorable y divertida.

Sinopsis de Esta mierda me supera, imperdible en Netflix

Esta mierda me supera (I Am Not Okay With This) es una serie de comedia dramática estadounidense de superhéroes adolescentes basada en la novela gráfica homónima de Charles Forsman.

La trama se centra en Sydney "Syd" Novak, una adolescente de 17 años que enfrenta los típicos desafíos de la adolescencia como la escuela, la familia, las amistades y la búsqueda de identidad.Sin embargo, la vida de Syd se complica aún más cuando descubre que posee misteriosos superpoderes, incluida la telequinesis.

La serie aborda temas profundos como la salud mental, la sexualidad, el dolor y la pérdida con una sinceridad impactante. Syd experimenta confusión, ira y frustración, sentimientos compartidos por muchos adolescentes, exacerbados por sus poderes que se convierten más en una carga que en una solución para sus problemas.

"Esta mierda me supera" capturo la atención de críticos y audiencias por su originalidad, su humor negro y sus personajes complejos. Con solo 7 episodios de 24 minutos cada uno, la serie cautiva desde el primer momento y mantiene el interés hasta el final. Si buscas una serie que combine realismo con humor oscuro, esta es una opción que no decepciona.

Tráiler de Esta mierda me supera

Reparto de Esta mierda me supera

Sophia Lillis (Sydney Novak).

Wyatt Oleff (Stanley Barber).

Sofia Bryant (Dina).

Kathleen Rose Perkins (Maggie).

Richard Ellis (Brad).

Zachary Z. Williams (Ricky Berry).

Aidan Wojtak-Hissong (Liam Novak).