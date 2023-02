Netflix eliminó tres películas históricas de su catálogo: cuáles son

Asimismo, se adelantó que estará disponible contenido nostálgico, como El increíble Hulk. Esto quiere decir que si bien las películas eliminadas son clásicas, podremos ver este año mucho contenido de todas las épocas a nuestra disposición.

Un clásico de los clásicos. Un film protagonizado por el inigualable Al Pacino que en esta cinta interpreta un cubano que llega a Miami con la intención de hacerse un nombre dentro del crimen organizado. De esta forma, comienza uno de los cominos más sangrientos que se puedan recordar en la historia del cine.

Meryl Streep, Bruce Willis y Goldie Hawn, prácticamente no le falta ningún nombre a este film. Perteneciente a la comedia negra, es una clara crítica sobre la obsesión por la juventud que llevara a dos mujeres a hacer inmortales, pero con un costo enorme para sus vidas.

Death Becomes Her (1992) Official Trailer - Meryl Streep, Goldie Hawn Movie HD