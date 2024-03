Netflix: dos películas imperdibles protagonizadas por Vin Diesel.

Netflix: dos películas imperdibles protagonizadas por Will Smith

A continuación más detalles sobre estas dos superproducciones de acción y ciencia ficción.

Rápido y furioso

Es una película de acción estadounidense, estrenada en 2001 dirigida por Rob Cohen. El guion fue escrito por Gary Scott Thompson, David Ayer, y Erik Bergquist, a partir de una historia escrita por Thompson. Es la primera entrega de diez de la saga The Fast and the Furious

Esta franquicia de medios está centrada en una serie de películas de acción que trata en gran medida de automóviles, velocidad extrema y mucha acción.

La trama comienza con un joven oficial de policía llamado Brian O'Conner que con la ayuda del FBI, entra en el mundo del tunning para desenmascarar las carreras ilegales de Dominic Toretto, pero todo se complica cuando se enamora de su hermana Mia Toretto.

Dominic es un corredor y exconvicto, que junto a los miembros de su equipo al volante de tres Honda Civic EJ1 Turbo 1995 negros: Jesse, Leon, Vince y su novia Letty perpetran una serie de secuestros de camiones semirremolque a alta velocidad, llevándose más de 6 000 000 de dólares en mercancía.

Embed - Rápido y furioso 1 | Trailer

Está protagonizada por: Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster y Rick Yune entre otros actores.

Riddick: el amo de la oscuridad

Es un film de ciencia ficción protagonizado por Vin Diesel retomando su papel como Richard B. Riddick. Es la tercera entrega de la saga Las crónicas de Riddick, tras Pitch Black y The Chronicles of Riddick.

Fue escrita y dirigida por David Twohy. La película se estrenó el 4 de septiembre de 2013 en el Reino Unido y el 6 de septiembre del mismo año mundialmente. Cuenta con una duración de 118 minutos.

La trama se centra en su personaje principal Riddick que traicionado por los suyos, abandonado en un planeta abrasado por el sol para que muera, deberá luchar contra los alienígenas más salvajes que el ser humano ha conocido. Aunque hay otro problema que lo complica: unos mercenarios que quieren su cabeza.

Embed - Riddick, El Amo De La Oscuridad - Tráiler oficial subtitulado [HD]

Está protagonizada por: Vin Diesel, Jordi Mollá, Matt Nable, Katee Sackhoff, Dave Bautista, Bokeem Woodbine, Raoul Trujillo, Conrad Pla, Danny Blanco Hall y Karl Urban.