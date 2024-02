Netflix confirmó la segunda temporada de una serie aclamada por el público

La plataforma de streaming Netflix confirmó el comienzo de la producción para la segunda temporada de la serie The Night Agent (El agente nocturno en español).

Tras su estreno el 23 de marzo de 2023, The Night Agent se transformó en una de las series más exitosas de la plataforma en muy poco tiempo, lo que provocó que 6 días después se anuncie su segunda temporada . De igual manera, con motivo de los diferentes paros que hubo en Hollywood, no se pudo filmar nada y se pospuso hasta 2024 .

Al convertirse en el tercer mejor estreno de una serie de Netflix, en las redes sociales de la empresa escribieron: "¡The Night Agent vuelve a la producción para la segunda temporada!". Además, agregaron una imagen en la que se pudo observar al actor Gabriel Basso, protagonista principal, con una claqueta en el detrás de escenas.

Netflix The Night Agent segunda temporada Así fue el inesperado anuncio de Netflix. X (ex Twitter)

Si bien las grabaciones comenzaron en los primeros días de febrero, Netflix adelantó que la segunda temporada de la serie se estrenará en 2024. Otras entregas que llegarán a lo largo de este año serán: Bridgerton, That '90s Show, Emily in Paris, Vikings: Valhalla y The Umbrella Academy.

Netflix mantiene su catálogo actualizado constantemente, con nuevos estrenos y con éxitos de todos los tiempos. En este sentido, para febrero lanzó varias películas, documentales y por supuesto las infaltables series para maratonear.