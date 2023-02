Netflix: cómo buscar una película en la plataforma si solo me acuerdo de qué se trata

Con ello, surge el problema: ¿qué pasa si no me acuerdo el nombre? Bueno, no hay que dejar de lado el plan. Existen varias salidas frente a este problema que tantas veces nos pasa y sobre todo con films que son extranjeros y con nombres complicados.

Netflix: cómo buscar una película si no me acuerdo el nombre

Si estás en medio de esas ocasiones en las que te olvidas del nombre de una película o serie y solo recordás alguno del elenco, existen formas de encontrar esa producción y disfrutar en la plataforma del gigante del streaming.

Te vamos a sugerir estas webs que son especializadas en la materia y nos ayudarán.