Netflix: cinco películas imperdibles que llegan a la plataforma en noviembre

Ladronas

Para los amantes de las comedias y la acción llega Ladronas. La película de origen francés es otra de las producciones exclusivas de la plataforma que arribará durante este mes. Fue dirigida por Mélanie Laurent con un guion hecho por Cédric Anger, Christophe Deslandes, Jérôme Mulot y protagonizada por las reconocidas actrices Isabelle Adjani (Possession), Mélanie Laurent (Bastardos sin gloria) y Adèle Exarchopoulos (La vida de Adèle).

“Cansada de vivir como fugitiva, una ladrona profesional decide retirarse, pero no sin antes intentar un atraco de despedida con su mejor amiga y una intrépida conductora”, resume la sinopsis oficial de laplataforma. Disponible desde el 1 de noviembre.

Ladronas | Tráiler oficial | Netflix Cansada de vivir como fugitiva, Carole planea retirarse de su vida como ladrona profesional. Su libertad depende de un último atraco, aparentemente simple, con su leal compañera Alex y Sam, una conductora sin experiencia en el ramo. Netflix

El asesino

Luego de su paso por los reconocidos festivales de cine como Venecia, BFI y Nueva York llega a la cartelera de Netflix la nueva obra del director David Fincher. El largometraje de crimen, aventura y acción es uno de los nuevos desafíos para el cineasta ya que sigue una línea que corrompe con el tipo de género característico de sus películas. En cuanto al guion fue hecho por Andrew Kevin Walker (Seven), Alexis Nolent y Luc Jacamon.

El elenco está conformado por el dos veces nominado al premio Oscar, Michael Fassbender (Shame), Tilda Swinton ( We need to talk about Kevin), Charles Parnell (Top Gun: Maverick 2022), entre otros. “Tras un fatídico cuasi accidente, un asesino se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una cacería internacional en busca de venganza que, según él, no es personal”, adelanta la sinopsis. Disponible desde el 10 de noviembre.

El asesino | Avance oficial | Netflix Tras un fatídico cuasiaccidente, un asesino se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una cacería internacional que, según él, no es personal. Ve «El asesino» en algunos cines en octubre y en Netflix el 10 de noviembre. Netflix

Elena sabe

El nuevo drama argentino que es exclusivo de Netflix es una de las apuestas de noviembre. Dirigido por Anahí Berneri y con un guión a cargo de Gabriela Larralde, el largometraje además cuenta con un excelente elenco de actrices nacionales encabezado por Mercedes Morán, Érica Rivas y Miranda de la Serna.

“Mientras el párkinson intenta doblegarla, una tenaz mujer lleva adelante su propia investigación para encontrar a las personas responsables de la inesperada muerte de su hija”, narra la sinopsis. Disponible desde el 24 de noviembre.

Elena sabe | Tráiler oficial | Netflix Elena busca al responsable de la repentina muerte de su hija Rita. Al no obtener respuestas, es ella quien, aun padeciendo un Parkinson terminal, encarna la investigación. Para obtener ayuda de una antigua amiga de su hija, emprende un viaje en tren desde los suburbios a la capital. En búsqueda de la verdad, inevitables recuerdos la confrontarán con la madre que fue. Netflix

Voley

Una clásica comedia argentina escrita, dirigida y protagonizada por Martín Piroyansky, también conocido por su trabajo en Porno y Helado, ideal para volver a ver una y otra vez. El elenco lo completan otras estrellas del cine nacional como El chino Darín, Vera Spinetta, Inés Efron, Violeta Urtizberea y Justina Bustos.

Los seis interpretan a un grupo de amigos que deciden pasar año nuevo en una cabaña del delta y en el medio de la estadía ciertos altercados amorosos complicarán el festejo de fin de año. Disponible desde el 10 de noviembre.

VOLEY - TRAILER Nicolás, Pilar, Cata, Manuela y Nacho son amigos desde la adolescencia. A los veinticinco siguen unidos, aunque con más diferencias que puntos de encuentro. patagonik

Nyad

Es una biopic dramática que narra la historia real de la atleta Diana Nyad quien, a los 60 años decide luchar por cumplir una de sus metas más desafiantes: alcanzar las 110 millas nadadas en el mar desde Cuba hasta Florida. Fue dirigida por Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi y tiene un guión dirigido por la protagonista de la historia, Diana Nyad junto a Julia Cox y un elenco a cargo de Annette Bening (American Beauty), Jodie Foster (El silencio de los inocentes) y más. Disponible desde el 3 de noviembre.