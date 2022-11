Navidad en Netflix: todas las películas para palpitar las fiestas de fin de año

El diario de Noel

Justin Hurtley (Kevin de This is Us) es un reconocido escritor de novelas románticas que tiene una vida bastante solitaria. Pero en las vísperas de Navidad recibe una llamada en la que avisan que su madre murió. El hombre, que estaba distanciado de ella, regresa al hogar donde creció para hacerse cargo de los temas vinculados a su fallecimiento. Pero al llegar, se encuentra con el diario de su mamá y descubrirá varios secretos. Disponible en la plataforma.

The Noel Diary | Official Trailer | Netflix

¿Quién mató a Santa? Un misterio navideño en Murderville

Esta película tiene previsto su estreno el 15 de diciembre y se basa en la serie de la BBC3 Murder in Successville. Murderville es una adaptación que cuenta el trabajo del detective Terry Seattle (Will Arnett) mientras reúne a invitados famosos para resolver una serie de asesinatos. En este caso, Arnett regresa como el detective Terry Seattle y a él se suman los actores Maya Rudoplh y Jason Bateman para averiguar quién mató a Santa. una divertida película de 52 minutos que se estrena en la plataforma el 15 de diciembre.

Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery | Official Teaser | Netflix

Una navidad llena de gracia

Divertidísima película navideña que llega desde Brasil a la plataforma el miércoles 30 de noviembre. La trama gira en tono a un joven de alta sociedad llamado Carlinhos (Sérgio Malheiros) que tras descubrir una infidelidad de su novia se cruza con Gracia (Gessica Kayane), una chica simple y autentica que contrasta con la elegancia de la familia del chico. Ambos van a finir que son pareja y las situaciones divertidas no paran de sucederse. Por supuesto nace el amor entre ambos.

UNA NAVIDAD LLENA DE GRACIA Trailer (2022) SUBTITULADO [HD] Netflix

Navidad en la granja

Un padre de 5 niños que acaba de enviudar vive en la gran ciudad. Pero en plena época navideña, hereda una granja en las afueras del caos. La vida pueblerina no se lleva bien con este hombre acostumbrado a trabajar en una oficina, pero sus pequeños harán hasta lo imposible para quedarse a vivir en la granja para siempre. Ya la puedes ver en Netflix.

Una generosa Navidad

Jennie Garth (Beverly Hills, 90210) interpreta a Jamie, una mujer viuda que es dueña de dueña de una compañía de turismo en Cooperville, Nueva York. Su vida se ve bastante gris desde que Matt, su marido, falleció, quien amaba la época navideña. Como una especie de homenaje, Jamie hace una importante donación secreta a una fundación. Este evento va a ser percatado por un periodista que llegará al pueblo para averiguar quien está detrás de todo esto. Se estrena el 1 de diciembre.

Navidad contigo

Angelina (interpretada por Aimee Garcia) es una estrella de la música pop super famosa y popular. Su vida cambiará al 100% cuando se cruce con un joven fanático (Freddie Prinze Jr.) de su arte que vive en un pequeño pueblo de Nueva York, a donde ella llega para conocerlo. Allí encontrará la inspiración para relanzar su carrera y por supuesto la posibilidad de rendirse al verdadero amor. Disponible en la plataforma.