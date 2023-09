Natti Natasha apostó por el total black y sorprendió a todos con una microbikini mientras bailaba

Su tema "No Pare" juntó hasta el momento seis millones de reproducciones.

Natti Natasha publicó un video en TikTok donde se muestra bailando con una microbikini que es tendencia . La cantante eligió un diseño con uno de los colores del momento, el negro. La artista se movió al ritmo de su canción "No pare" , mientras los fanáticos dejaron sus impresiones en los comentarios. Para este video utilizó un conjunto de dos piezas muy particular.

La cantante eligió un traje de baño para su última publicación en su cuenta de Tiktok y marcó tendencia con su look. Optó para realizar este baile un corpiño armado con una bombacha colaless de tiro alto con breteles en los costados. Además, le sumó a su look varios colgantes dorados y plateados y eligió tener el pelo suelto. El tema que eligió para acompañar estos movimientos fue su último sencillo "No Pare", el cual en las plataformas digitales lleva más de seis millones de reproducciones.