Nati Jota protagonizó un blooper en la cancha de River y se volvió viral

"Natuti, vas a patear para un Monumental lleno, no hagas papelones", escribió en su cuenta de Instagram junto al video de su blooper. También subió una foto donde mostró su pantalón mojado como resultado de la caída. "Terminé de culo en el Monumental explotado", bromeó en sus historias.

"En mi defensa, acababan de regar el césped, obviamente yo no tenía botines e imagínense que no quiero patear penales en el fulbito 5 con amigas porque me siento presionada, patear acá", explicó. Siempre con humor, invitó a sus seguidores a participar del desafío como ella. "PD: Traten de no caerse, los amo", concluyó.

Nati Jota desafió al invierno y se mostró con una microbikini estampada que es furor para la pileta

Nati Jota vistió una microbikini floreada en pleno invierno mientras disfrutaba un día de pileta. La periodista compartió una imagen en sus redes sociales en donde se la ve luciendo un traje de baño estampado de espaldas a la cámara y dentro de la pileta de un complejo. La influencer viajó a Tandil por el fin de semana largo y sorprendió a sus seguidores con este posteo.

La periodista desafió el frio del invierno y posó con un traje de baño que marca tendencia. Desde Tandil y aprovechando los días de descanso, eligió para sus fotos un conjunto de dos piezas de color celeste con estampado de flores en tonos anaranjados y marrones.

La microbikini elegida contó con un corpiño de moldería triangular y una bombacha colaless ultracavada y diminuta. Además, optó por posar sin maquillaje.

"Te clavás la bikini en invierno, levantás un poco los brazos y es feed. Algo así", escribió Nati Jota en el texto de la publicación de su posteo que reunió más de 100 mil "me gusta" y cientos de comentarios.