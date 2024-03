Nati Jota mostró el extraño problema que tiene en los ojos: "Siempre es el mismo"

“Creo que se me trabó un ojo. Me voy a fijar. Si se me trabó mucho esto no lo voy a subir”, continuó, pero al final lo dejó. “Ay chicos, se me trabó un toque. Eso es lo que yo dije, que les contaba en el programa, que a veces me paso chapando”, reveló en otra historia.

Nati Jota Redes sociales

Y siguió: “De repente estoy así y se me traba un ojo. Para mí no se me traba igual, pero ahora si veo que se me trabó. Para mí era solo una sensación y que no se notaba. Pero en la historia anterior si se nota que se me trabó un ojo. A parte, siempre es el mismo. La historia la voy a dejar igual. Soy humana”.

Si bien no se trató de nada grave, confesó que no es la primera vez que le pasa y que le incomoda. Pero no pasa a mayores, de hecho lo tomó como un tema más y siguió hablando.