Nati Jota lució una microbikini bicolor en sus vacaciones en la Isla Mujeres

Nati Jota isla mujeres Instagram

En las fotos, se pudo ver con más detalle el traje que utilizó entre las olas del mar: Un corpiño negro de formato triangular con un nudo en el centro, una cap con visera gris de efecto gastado y letras blancas, muy elegida para acompañar la microbikini en el último verano, un par de gafas de sol rectangulares marrones, una bombacha colaless camuflada negra y violeta y el pelo suelto al viento.

Nati jota playa mexico Instagram

Al carrusel de fotos lo acompañó con un texto en donde comenta que se alejó un tiempo de las redes sociales para relajar un poco: "Realmente por momentos no paro de pensar y adelantarme a cosas (classic natuti) y me culpo porque no debería, pues vacaciones, y después me abrazo porque ya bastante con maquinar que encima tengo q castigarme"

Nati jota playa Instagram

Las microbikins que lució Cinthia Fernández en sus vacaciones y fueron tendencia en el verano

Cinthia Fernández publicó en sus redes sociales las microbikinis que utilizó a lo largo de esta temporada y que marcaron tendencia durante todo el verano. Desde Punta Cana, pese a estar descansando con su familia, continúa trabajando y manteniendo activa su cuenta donde tiene más de cinco millones de seguidores.

Fernandez Cinthia Instagram

En un carrusel de varias imágenes se pudo ver la colección de trajes de baño y para la playa que fue parte de su outfit de este verano.

Cinthia Fernández microbikini innovadora 8-3-2023 Redes sociales

En su paso por Punta Cana, la modelo se alojó en el complejo exclusivo de Nickelodeon que cuenta con juegos y diferentes atracciones para los más chicos, sin descuidar el lujo que les gustan a los adultos. Entre las comodidades que encontró en su habitación figuraban una piscina privada, cama king size, sofá cama extraíble, comedor, TV, baño de mármol con lavamanos doble y bañera independiente. También pudo disfrutar de un gran balcón con área de estar.