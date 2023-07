Natalia Oreiro reveló que posee una enfermedad incurable: ¿qué es la misofonia?

“ Tengo un tema con el ruido que me hace daño, que se llama misofonia, que es odio al sonido y hay ciertos ruidos que me dañan y eso sí es neurológico", contó la cantante uruguaya.

Consultada acerca de los síntomas que presenta esta patología, respondió: "Es difícil de explicar porque no hay solo un patrón que te diga lo que es". "Si estamos cerca y vos está haciendo un ruido, una descarga de ansiedad, ya sea masticando chicle, con el pie o la lapicera y eso no para, la persona empieza a absorber la ansiedad de la otra persona", describió.

En ese sentido, la protagonista de Muñeca Brava contó cómo fue crecer con misofonia, la cual le fue detectada cuando tenía 12 años. "Lo tuve siempre, antes no se encontraba diagnosticado como una enfermedad. En los exámenes tenía que ir a la Dirección porque no podía concentrarme", agregó sobre su etapa escolar.

"A mí no me genera ira, hay gente que, agarra tu caja negra y te la parte en la cabeza si eso pasa. Yo no, por suerte lo controlo", explicó sobre el comportamiento que le ocasiona a enfermedad, la cual hasta el momento no cuenta con un tratamiento médico para su cura.

La misofonia es un trastorno que se caracteriza por generar molestias desproporcionadas ante sonidos cotidianos, como por ejemplo el que hace una persona mientras mastica. Ira, angustia y tensión muscular son solo algunas de las sensaciones que aparecen al escuchar esa clase de ruidos.

Este malestar no necesariamente tiene que ver con las características sonoras sino que puede deberse a la alteración que genera en el estado de ánimo de cada persona.