Nacho Castañares de Gran Hermano reveló cuál será su próximo proyecto y generó expectativa

En primer lugar, le consultó por su presente en las plataformas de transmisiones en vivo: "Se viene mucho relacionado al stream, solamente eso puedo decir. Tengo mi canal propio de Twitch, además de mi Instagram". En el sitio web, Nacho llegó hasta los 80 mil suscriptores en muy poco tiempo, demostrando la influencia del reality show en su vida.

Para finalizar, fue consultado por su futuro en el mundo del espectáculo y sorprendió con su respuesta: "Me encantaría hacer teatro en Mar del Plata, más que en Carlos Paz. Tengo que estudiar, todavía no estudié nada, pero me encanta la comedia y los musicales". De esta manera, parece tener el mismo objetivo que Julieta Poggio, quien ya recibió una oferta laboral al igual que el "Conejo" Quiroga.