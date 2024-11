Murió uno de los integrantes originales de los Bee Gees El músico Colin Petersen grabó los hits To love somebody y I stared a joke”, entre otros, y fue uno de los fundadores del histórico grupo australiano. Se desconocen las causas del fallecimiento.







Murió Colin Petersen. Redes sociales

El músico Colin Petersen, conocido por ser uno de los integrantes originales de Bee Gees, falleció a los 78 años, según confirmaron en redes sociales la página oficial de Best of The Bee Gees. Por el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

Se trata del primer baterista original que tocó en los primeros discos de la banda Bee Gees’ 1st, Idea Odessa y Cucumber Castle. Fue parte de los músicos que le dio impronta a I Started a Joke, To Love Somebody y I Just Gotta Get a Message to You.

Colin Petersen Redes sociales En un comunicado publicado en el Facebook oficial de Best of the Bee Gees escribieron: “Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro querido amigo Colin ‘Smiley’ Petersen. Enriqueció nuestras vidas y unió a nuestro grupo con amor, cuidado y respeto”. “No estamos seguros de cómo podemos seguir adelante sin su brillante sonrisa y su profunda amistad. Te amamos, Col. Descansa en paz”, concluyó. El músico también fue actor infantil popular por películas como Smiley y The Scamp. Pero se hizo conocido como músico.