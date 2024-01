Murió Adan Canto, reconocido actor de la saga de X-Men

El cantante y actor mexicano Adan Canto conocido por su rol en X-Men: Days of Future Past y Agent Game murió a los 42 años producto de una larga enfermedad que decidía mantener en privado. La noticia fue confirmada por su publicista Jennifer Allen.

El integrante del elenco de The Cleaning Lady, la serie de televisión, comenzó su carrera a los 16 años cuando dejó su hogar en México con la intención de triunfar como cantautor. Luego quiso probar con la actuación y en 2013 tuvo un papel en la serie The Following, protagonizada por Kevin Bacon.