Muerte de la Tota Santillán: su abogado aseguró que no se puede descartar un suicidio

“Nosotros la hipótesis que tenemos es que una persona que tiene el 90% del cuerpo quemado puede ser o por corriente, que transmitió corriente a su cuerpo o la hipótesis de que también se está planteando que el se pudo haber roseado un liquido inflamante. Para una persona que se haya prendido fuego es raro que haya prendido fuego completo y todo. No sé, no puedo descartar un suicidio tampoco”, aseguró el letrado en una entrevista por A24.

Santillán, cuyo verdadero nombre era Ricardo Daniel Carías, fue hallado alrededor de las 23.30 luego de que amigos y familiares denunciaran que hacía varios días que no respondía llamadas ni mensajes. Las primeras pericias indicaban que "se habría quitado la vida, ocasionando un incendio posterior en un sector de la vivienda".

Fernanda vives y tota santillan Fernanda Vives explotó tras leer las despedidas a la Tota Santillán.

El fiscal Patricio Ventricelli, de la UFIJ N°6 de Morón, ordenó que se realice una autopsia que se llevó adelante este lunes por la mañana en la morgue judicial de San Martín. El informe preliminar reveló que el 90% del cuerpo estaba quemado, sin signos de violencia, y que falleció por "síndrome asfíctico", es decir asfixiado.

Merlo recordó que La Tota “trabajo tenía en el municipio de José C. Paz y tenía varios shows y presentaciones esta semana, jueves, viernes, sábado y domingo”.

Fernanda Vives explotó tras la muerte de la Tota Santillán: "No hay que santificarlo..."

La mediática Fernanda Vives explotó contra la farándula tras la muerte de la Tota Santillán, ya que aseguró que está lleno de gente "que no tiene huevos" y que el fallecido conductor no era "un ser de luz".

Para contextualizar, es importante recordar que Vives y Santillán estuvieron juntos entre el 2000 y el 2008, y que su romance terminó en medio de un escándalo. En junio de 2023, la Tota había sido condenado a 5 años y 6 meses de prisión por ejercer violencia de género, además de amenazar a Sol Fiasche y a la mediática en cuestión.

Una vez explicado esto, la expareja del conductor comenzó por expresar: "Primero, me quiero solidarizar con sus hijos. A él no lo voy a nombrar, para mi es un tema terminado. Sus hijos no tienen por qué pagar los platos rotos de sus padres". De esta manera, buscó dejar en claro que ellos no deben heredar la fama de él.

Luego, directamente apuntó contra una parte de la farándula nacional: "Me indigna y me pone mal la gente políticamente correcta, la gente que no tiene huevos, que se cree que porque hay un muerto en el medio hay que santificarlo y dignificarlo, no me parece bien". Todo esto no hizo más que evidenciar la bronca acumulada desde que se enteró de la noticia.

Para finalizar, hizo énfasis en que la Tota Santillán no era una buena persona. "Lo quería decir porque no puedo creer que haya tanta gente en el medio que hable como si estén despidiendo a un ser de luz", concluyó Fernanda Vives en sus historias de Instagram.