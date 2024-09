Fernanda Vives explotó tras la muerte de la Tota Santillán: "No hay que santificarlo..."

La mediática Fernanda Vives explotó contra la farándula tras la muerte de la Tota Santillán , ya que aseguró que está lleno de gente "que no tiene huevos" y que el fallecido conductor no era "un ser de luz" .

Una vez explicado esto, la expareja del conductor comenzó por expresar: "Primero, me quiero solidarizar con sus hijos. A él no lo voy a nombrar, para mi es un tema terminado. Sus hijos no tienen por qué pagar los platos rotos de sus padres". De esta manera, buscó dejar en claro que ellos no deben heredar la fama de él.

Tota Santillán Fernanda Vives La Tota Santillán estuvo con Fernanda Vives durante ocho años.

Luego, directamente apuntó contra una parte de la farándula nacional: "Me indigna y me pone mal la gente políticamente correcta, la gente que no tiene huevos, que se cree que porque hay un muerto en el medio hay que santificarlo y dignificarlo, no me parece bien". Todo esto no hizo más que evidenciar la bronca acumulada desde que se enteró de la noticia.

Para finalizar, hizo énfasis en que la Tota Santillán no era una buena persona. "Lo quería decir porque no puedo creer que haya tanta gente en el medio que hable como si estén despidiendo a un ser de luz", concluyó Fernanda Vives en sus historias de Instagram.

La autopsia reveló que la Tota Santillán tenía el 90% del cuerpo quemado

El informe preliminar de la autopsia realizada a Daniel "La Tota" Santillán, quien fue encontrado sin vida este domingo en su casa de Ituzaingó, reveló que el conductor y referente de la movida tropical falleció por asfixia y tenía el 90% del cuerpo quemado.