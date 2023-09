Moria Casán sorprendió al contar cuál es la frecuencia con la que consume marihuana

" ¿Cuánto fumás de porrito? ¿Todos los días? ", le preguntó el conductor. " Uno.... medio... nada ", detalló la vedette que visitó el programa para promocionar el podcast de Spotify , La One: la vida de Moria Casán. "¿Y aceite de cannabis tampoco?", le repreguntó el humorista. " Poquito... Me aburre. Me da a geriátrico ", señaló fiel a su estilo.

Moria Casán en Olga

Entonces, Migue quiso indagar un poco más sobre los efectos de la marihuana y lanzó: "Pero, ¿no te gusta estar re loca?". Moria, sin dudar, contestó: "No, yo ya soy loca. No me gusta nada que me saque de mi eje".

"Me gusta algo que ni me altere ni me baje, yo trabajé mucho para estar en eje. No quiero nada que me boludee, ni que me ponga loca. ¿Para qué construyo mi persona si después me tengo que poner loca con una sustancia? Si hago eso, soy una pelotuda punto com", finalizó ante la risa de los presentes en el estudio.