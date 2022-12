Moria Casán compartió una foto con Tini Stoessel y le reveló sobre Rodrigo De Paul: "Lo tenés muerto"

En un principio, la vedette expresó cómo se encontró con la cantante: "Haciéndonos nailsart con la bomba angelada de Tini". De esta forma, Moria elogió, con su manera particular de expresarse, a la artista de 25 años, quien continúa con su exitoso 2022 de shows por todo el país.

"No acredito lo que me cuenta Tini... My God, de lo que van a ser sus shows, todo muy too much", concluyó sobre el tema de los recitales de Tini Stoessel. Con el nombre "TINI Tour", la cantante se encuentra desde 2021 dando conciertos por el mundo, habiendo superado ya los 500 mil espectadores entre todos ellos.