Mónica Ayos lució una microbikini con un estampado furor en el verano 2023

Monica ayos 2

La pieza inferior, en tanto, también contaba con tiras ajustables para colocarse la bombacha sin que apriete ni genere incomodidad.

El conjunto fue combinado con un kimono de estampado similar, también animal print con un color celeste y con puntilla blanca en los bordes. Estas prendas son de tela liviana e ideales para la playa.

Monica ayos

Para sorprender a sus seguidores, no fue el único conjunto playero que usó. También mostró fotos de un traje de baño floreado, un animal print blanco y negro, otro estampado con rayas y uno negro liso, de 1998. Para ello, desafió a sus seguidores a comentar: "Ups! Entre estas de ahora, se me coló una de 1998. Es obvio que saben cuál es...o no???"